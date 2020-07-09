Четверг, 9 Июля 2020 13:52

АрмИнфо. 9 июля представители ресторанной сферы провели акцию протеста перед зданием Правительства РА. В их числе - официанты, музыканты и ведущие мероприятий.

В беседе с журналистами протестующие отметили, что из-за канантинных мер, они с середины марта не имеют возможности работать в закрытых ресторанах и проводить массовые мероприятия. По их словам, они практически лишены заработка, в то время как в рамках антикризисных программ им была предоставлена лишь единовременная помощь. Было также отмечено, что если правительство и далее намерено продолжать политику карантинных мер, то оно должно трудоустроить потерявших работу граждан. Представители ресторанной сферы не в первый раз поднимают свои проблемы перед правительством: по их словам, на поданное ими ранее заявление из правительственных структур так и не поступило ответа.

Добавим, что в условиях ЧП массовые собрания запрещены, в связи с чем акция протеста была прекращена при вмешательстве полицейских; некоторые протестующие были подвергнуты приводу.