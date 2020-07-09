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 Четверг, 9 Июля 2020 13:04
Карина Манукян

Торосян: Ситуация с коронавирусом остается стабильной, но тяжелой

Торосян: Ситуация с коронавирусом остается стабильной, но тяжелой

АрмИнфо.Ситуация с коронавирусом остается стабильной, но тяжелой. Об этом 9 июля на правительственном заседании заявил глава Минздрава РА Арсен Торосян.

По его словам, если ранее были случаи, когда больные коронавирусом с легкими симптомами определенный период ждали госпитализации из дома, то в последние дни их число дошло до нулевой отметки. Как отметил министр, несмотря на загруженность системы здравоохранения, все больные коронавирусом получают соответствующее лечение. Кроме того, продолжаются работы по усилению больничных мощностей. Так, Спитакский МЦ уже полностью вовлечен в лечение больных коронавирусом: практически все 120 койко-мест заняты. В ближайшие дни к нему присоединится и медицинский центр Мартуни. В МЦ <Эребуни>, <Сурб Григор Лусаворич> и в больнице им. Микаэляна ведутся работы по созданию новых реанимационных отделений.

Отделение реанимации в <Эребуни> на 25 койко-мест будет открыто в течение нескольких дней; туда будут переведены пациенты с другими заболеваниями. Между тем ныне действующее реанимационное отделение данного медцентра на 50 койко-мест будет полностью выделено под лечение больных коронавирусом. Что касается МЦ <Сурб Григор Лусаворич> и больницы им. Микаэляна, то здесь новые реанимационные отделения строятся с нуля и, по всей вероятности, будут задействованы с середины августа или же с сентября. Усиление реанимационных мощностей, как подчеркнул Торосян, особенно важно с учетом прогнозируемого в мире осеннего пика коронавируса.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что во время эпидемии было развернуто рекордное количество коек с возможностью подключения к кислороду - 1488 единиц. Он также коснулся некоего недопонимания в связи с новостью о том, что Правительство Армении ведет переговоры вокруг вакцины против COVID-19, хотя по сути на сегодняшний день утвержденной вакцины нет. Премьер пояснил, что переговорный процесс разворачивается во многих странах мира, и есть случаи, когда некоторые государства закупали большие партии еще не созданных вакцин, тем самым ограничивая к ним доступ. Со своей стороны Торосян добавил, что некоторые вакцины от коронавируса уже выпущены десятками тысяч доз, однако все они не утверждены окончательно, и ждут следующих этапов клинических испытаний.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 30346 случаев коронавируса, выздоровели 18000 человек, скончались 535. На данный момент фактическое лечение получает 11641 пациент.

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