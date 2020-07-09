﻿
 Четверг, 9 Июля 2020 12:36
Ани Мшецян

ЕСПЧ отклонил обращение судей КС Армении

ЕСПЧ отклонил обращение судей КС Армении

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека отклонил заявление трех экс- судей Конституционного суда и бывшего главы КС Грайра Товмасяна против Армении. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат от фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян.

Он отметил, что судьи КС требовали отменить изменения в законе "О конституционном суде", которые лишают их полномочий. В решении ЕСПЧ отмечает, что суд не видит необходимости предпринять такую меру, как приостановка закона. Дело в том, что изменения в структуре Конституции не влекут таких серьезных рисков, как необратимое нарушение прав человек.

Однако, следует заметить, что Грайр Товмасян и другие судьи могут представить иски в ЕСПЧ, и если возникнет необходимость, суд рассмотрит их в приоритетном порядке.  Отметим, что заявители не согласны с конституционными поправками, принятыми ранее парламентом и подписанными президентом, согласно которым они, собственно, и лишились своих должностей.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС Феликса Тохяна, Гранта Назаряна и Альвины Гюлумян, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни
Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>
Суд отклонил ходатайство стороны защиты Ара БаблоянаСуд отклонил ходатайство стороны защиты Ара Баблояна
Президент Армении назначил первого замглавы Полиции РАПрезидент Армении назначил первого замглавы Полиции РА
ВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственностиВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственности
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Поиск по дням

2013 , 2014