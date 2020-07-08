Среда, 8 Июля 2020 19:32

АрмИнфо. МИД Арцаха отреагировал на заявление президента президент Азербайджана Ильхама Алиева от 6 июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

В заявлении, в частности, говорится: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июля дал интервью местным телеканалам, тональность и лексика которого в части, касающейся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, выходят за рамки элементарной дипломатической этики. Посредством безапелляционных обвинений в адрес Сопредседателей Минской группы ОБСЕ в бездействии президент Азербайджана пытается возложить на них собственную вину за отсутствие результатов в переговорном процессе. Препятствуя восстановлению полноформатных трехсторонних переговоров, регулярно ставя под сомнение принцип мирного урегулирования споров и угрожая применением силы, пытаясь исказить суть конфликта, поощряя расистские и античеловеческие взгляды и модели поведения в своей стране, азербайджанские власти преднамеренно создают дополнительные препятствия в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. И вышеупомянутое интервью служит тому еще одним ярким подтверждением.

В этой связи показательным является отношение Азербайджана к восстановлению полноформатных трехсторонних переговоров. На различных этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта переговоры проводились в различных форматах. Однако наиболее эффективными были переговоры с прямым участием в них Арцаха как на двусторонней основе Арцах-Азербайджана, так и трехсторонней - Арцах-Азербайджан- Армения. Именно в трехстороннем формате с полноценным участием Арцаха удалось достичь самого значимого результата в процессе урегулирования азербайджано- карабахского конфликта - заключения в мае 1994 года бессрочного соглашения о прекращении огня и военных действий. Поэтому, пытаясь отсрочить восстановление трехсторонних переговоров, Азербайджан искусственно затягивает процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта".

В заявлении подчеркивается, что приведенные в интервью как исторические, так и правовые аргументы не выдерживают никакой критики. Однако если незнание президентом Азербайджана истории региона создает лишь безобидный фон, то его заблуждения в области международного права могут представлять серьезную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе.

"В контексте урегулирования азербайджано-карабахского конфликта обращение Азербайджана к статье 51 Устава ООН полностью лишено каких-либо оснований и является неудачной попыткой замаскировать свою агрессивную, милитаристскую политику. Во-первых, Азербайджан не подвергался агрессии, чтобы задействовать статью 51 Устава ООН. Напротив, именно Азербайджан своими действиями трансформировал политическую проблему в вооруженный конфликт, пытаясь силой подавить право народа Арцаха на самоопределение, а после обретения независимости развязав полномасштабную войну против Республики Арцах. Во-вторых, в мае 1994 года Арцах, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня, тем самым положив конец военной фазе конфликта и взяв на себя обязательства по его мирному урегулированию согласно Уставу ООН. В этой связи считаем необходимым напомнить азербайджанской стороне, что разрешение международных споров исключительно мирными средствами является одним из основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

Все спекуляции Баку о том, что статья 51 Устава ООН дает ему право на применение силы в контексте азербайджано-карабахского конфликта, были отвергнуты международным сообществом в апреле 2016 года, когда Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Арцах. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Соединенные Штаты, Россия, Франция, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Действующий Председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета Европы были единодушны во мнении о необходимости строго соблюдать соглашение о прекращении огня 1994 года и соглашение 1995 года о его укреплении. На фоне консолидированной позиции международного сообщества о необходимости исключительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта угрозы развязать новую войну нельзя расценить иначе как попытку Азербайджана поставить себя вне международного сообщества и международного права.

Вместо бессмысленных и бесперспективных обвинений других за свои собственные ошибки и просчеты Азербайджану следовало бы неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта и добросовестно вести полноформатные переговоры",- отмечается в заявлении.