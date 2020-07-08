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 Среда, 8 Июля 2020 18:26

«COVID-19». Реальная ситуация в Казахстане

«COVID-19». Реальная ситуация в Казахстане

АрмИнфо.На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Казахстане находится под контролем, Правительством страны своевременно принимаются все необходимые меры по борьбе с эпидемией.

Во-первых, некоторые иностранные СМИ (TheNewYorkTimes, TheTelegraph, Express, France24 и др.) публикуют информацию о том, что Казахстан вошел в список стран с самыми быстрыми темпами распространения COVID-19. Кроме того, в публикациях ошибочно пишут о якобы повторно введенном в Казахстане жестком локдауне, но в стране лишь введены строгие меры карантина и всего на 2 недели.

Подобные сообщения привели к определенному недопонимаю ситуации в Казахстане и как результат к преувеличению в СМИ эпидемиологических рисков, исходящих от РК.

Во-вторых, ввиду того, что с начала июля т.г. бессимптомные формы COVID-19 в Казахстане были прибавлены в общую статистику заболеваемости, существенно увеличился и темп прироста инфекции.

Достоверно известно, что обе формы болезни представляют потенциальную опасность для окружающих. До этого проводился раздельный учет. Очевидно, что отмена данного подхода привела к тому, что в мировую статистику были включены все случаи, ранее не учтенные.

В результате это и привело к искаженному толкованию цифр.

В-третьих, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано порядка 48 874 случаев заболевания COVID-19, в том числе с симптомами – 25 021, без симптомов – 23 553, за сутки – 1 403, прирост составил 3,0%.

Вылечено – 24 990 больных (51,1%, тем самым более половины выздоровели). Продолжают лечение – 23 324 больных. Умерло – 260.

Показатель уровня репродукции вируса в Казахстане в июне составлял 1,3. Отмечается снижение этого показателя в динамике за последнюю неделю до 1,05.

Так, всего в мире зарегистрировано 11,5 млн. заразившихся. Смертность составляет 536 тысяч (4,6%). Заболеваемость в США составляет 2,9 млн. человек, в России 681,2 тыс. человек, в Казахстане 48,8 тыс. человек. Смертность в США составляет 4,4%, в России 1,5%, в Казахстане 0,5%. По данным Университета Джонса Хопкинса, Казахстан занимает 35-е место по уровню заражения COVID-19.

В-четвертых, Казахстан последовательно проводит массовое тестирование населения. Всего проведено лабораторных исследований на COVID-19 – 1 631 817 (показатель на 100 тыс. населения – 8746), из них: 48 874 положительных, 1 582 943 отрицательных. За сутки 13 830, из них 1 403 – положительных. Казахстан занимает 19 место в мире по охвату населения тестированием.

По данным международного источника worldmeters.info Казахстан занимает 54 место по показателю заразившихся на 1 миллион жителей, 113 место по смертности. Разница данных показателей свидетельствует об эффективности принимаемых мер в стране.

Таким образом, международная статистика демонстрирует сохранение в Казахстане умеренной динамики развития эпидемиологической ситуации.

Справочная информация

Карантин в Казахстане продлится с 5 по 19 июля т.г.

В рамках ограничительных мер решено запретить проведение массовых, а также семейных и памятных мероприятий.  Кроме того, будет приостановлена деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, религиозных объектов, кинотеатров, детских садов, детских оздоровительных лагерей и других учреждений.

По-прежнему остается в силе дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников государственных учреждений, офисов, национальных компаний и иных организаций.

Решено также ограничить перемещение граждан - гулять будет разрешено группами не более трех человек.

Во время этого периода будут работать медицинские центры, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки. С соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима продолжат работу предприятия общественного питания на открытом воздухе, строительные, промышленные предприятий с непрерывным производственным циклом, продолжатся сельскохозяйственные и строительные работы на открытом воздухе. Кроме того, по-прежнему будут оказываться услуги населению, в частности, по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Международное авиасообщение на время карантина будет сохранено без дальнейшего увеличения списка стран. При этом авиасообщение внутри страны и движение поездов будет ограничено.

В период карантина будет приостановлено междугороднее автобусное сообщение и ограничена работа общественного транспорта в городах.

 

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