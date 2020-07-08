Среда, 8 Июля 2020 16:48

АрмИнфо. В последнее время граждане Армении, потерявшие своих родных, получают телефонные звонки с предложением переоформить смерть в кончину от коронавируса. Об этом 8 июля с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС Армен Хачатрян.

По его словам, очевидно, что речь идет о тенденциях и провокациях. Сам депутат попытался уточнить эти сообщения, однако на деле ничего не получилось. Тем не менее, он призвал граждан при получении

подобных сообщений немедленно обращаться в полицию любыми доступными формами связи, в целях выявления источника распространения дезинформации и исключения политических спекуляций. Сам депутат намерен спустя некоторое время обратиться с соответствующим запросом в правоохранительные органы, в том числе, в СНБ и Полицию, чтобы выяснить наличие подобных случаев.

Отметим, что подобного рода разговоры в Армении - не редкость. В целях выявления истинного положения дел в НС РА силой закона сформирована парламентская комиссия по расследованию пандемии COVID-19.