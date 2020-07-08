Среда, 8 Июля 2020 15:03

АрмИнфо. Бывшие члены Конституционного суда, конечно же, могут обратиться в ЕСПЧ. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян. При этом спикер отметил, что не знает, какое решение в данном случае примет ЕСПЧ.

На вопрос о том, что президент Армении Армен Саркисян отмечал, что несколько раз выдвигал кандидатуры на должность судей КС, однако, парламент не одобрял данные кандидатуры и для соблюдения баланса Саркисян предложил, чтобы трех кандидатов на должность судей Конституционного суда утверждал парламент, троих президент, и троих правительство, спикер заявил: <Да, президент Армении дважды выдвигал кандидатуры, которые не были одобрены парламентом. Однако, одну из выдвинутых президентом кандидатур парламент одобрил. Согласно действующим конституционным положениям, представители суда, а также президент, выдвигают кандидатов, но выбор остается за Национальным собранием. Другими словами, мы действовали в соответствии с Конституцией. Мы рассматриваем предложение любого предложение, но выбор остается за нами>, - подчеркнул он.

Мирзоян отметил, что модель, которую предлагает президент, предполагает конституционные изменения. <Как вы знаете, сейчас работу ведет комиссия, которая занимается разработкой по внесению изменений в Конституцию и президент может обратиться к членам комиссии>, - подчеркнул глава парламента. Спикер заявил, что комиссия обсудит любые предложения.