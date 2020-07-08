Среда, 8 Июля 2020 14:26

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян отреагировала на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На своей странице в соцсети Facebook, Геворкян отметила, что попытки президента Азербайджана забраться в дебри истории весьма нелепы. <Он утверждает, что в Кюрекчайском договоре, подписанном в начале 1800-х годов, нет никаких упоминаний об армянах. Мы наивно полагали, что Ильхам Алиев знаком с самыми популярными произведениями античной историографии, в которых содержится огромное количество материалов о божественной стране Айастан-Армения, а также о коренном населении этой страны. Если же античные авторы не вызывают у президента Азербайджана доверия, то он хотя бы мог ознакомиться с трудами османских авторов 16-19 веков. В своих произведениях данные авторы представляют обширную информацию об Армении, а некоторые даже путешествуют по Армении-Эрменистану, и общаются с христианским населением страны>, - подчеркнула пресс-секретарь.

Она отметила, что если бы Алиев был знаком с произведениями данных авторов, то не поставил бы себя в неловкое положение, говоря об упоминании или неупоминании армян в каком-то документе 19 века. <Армяне и Армения упоминаются в исторических трудах с античных времен, и на исторических картах. Мы также полагали, что знаний Алиева должно хватить на знание об Амарасе, Дадиванке и Гандзасаре, построенных армянами в Арцахе еще во времена средневековья>, - подчеркнула Геворкян.

Пресс-секретарь отметила, что Алиев утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе Мюнхенской конференции в качестве армянского царя пытался представить человека, который никоим образом не связан с армянами. <Президент Азербайджана мог бы постыдиться хотя бы вышеуказанных авторов, несмотря на то, что последние ничего не писали об Азербайджане. Однако, это не их вина, они просто не встречали такой страны на территории современного Азербайджана вплоть до 1918 года. Если же Алиев подразумевает иранский Атрпатакан, который и сегодня находится на северо-западе Ирана, своем историческом месте, то жаль, но он не имеет никакого отношения к возглавляемой им стране>,- подчеркнула она. Геворкян также коснулась переговоров по карабахскому конфликту. <Алиев в своем последнем заявлении четко указал причину нерегулируемости конфликта. Все дело в том, что права граждан Арцаха полностью игнорируются. И что же на все это должны ответить граждане Арцаха? Совершенно естественно, что они должны защищать свои права, и пока Азербайджан не признает это право, переговоры не будут продуктивными. В том числе, право на полноценное участие в переговорах вокруг соблюдения собственных прав. Премьер-министр Пашинян предложил четкую формулу - решение по карабахскому конфликту должно быть приемлем для народов Армении, Арцаха и Азербайджана. Эту формулу принимает международное сообщество, но Алиев не принимает эту формулу, настаивая на том, что урегулирование вопроса должно быть приемлемым только для народа Азербайджана>,- подчеркнула пресс-секретарь. <И после всего этого Алиев еще и обвиняет нас в фашизме? И почему он постоянно утверждает, что карабахский конфликт имеет военное решение? Наш ответ не изменился, если карабахский конфликт должен быть решен военным путем, значит граждане Арцаха уже давно решили этот вопрос. Алиев обвиняет в неразрешенности проблемы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армению и историческую справедливость, в то время как ему следует винить только самого себя в том, что он давно покинул конструктивное поле обсуждений>, - заключила Геворкян.

Отметим, что в своем последнем заявлении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не намерен участвовать в бессмысленных переговорах. По его словам, Баку будет в них участвовать только в том случае, если они будут вестись по существу. Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в том, что последние должным образом не реагируют на премьер-министра Армении, что Карабах - это Армения. По словам Алиева сопредседатели пытаются угодить <и нашим, и вашим>. Президент Азербайджана также обвинил Армению в том, что заявляя о том, что <Карабах - это Армения> Ереван перечеркивает всю суть переговоров. В заключение Алиев подчеркнул, что мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными.