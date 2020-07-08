Среда, 8 Июля 2020 14:19

АрмИнфо. Парламент Армении на внеочередном заседании 8 июля переизбрал Карена Седракяна членом Государственной комиссии по защите экономической конкуренции. Годом ранее он был избран членом ГКЗЭК со сроком полномочий в один год.

Как отметил в своем выступлении председатель счетной комиссии НС РА Ваагн Овакимян, в тайном голосовании приняли участие 86 депутатов парламента, из которых 80 отдали свои голоса в пользу Седракяна, 8 - против.

Отметим, что Карен Седракян родился в 1982 году в Ереване. В 2004 году окончил Экономический университет Армении, после чего аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата экономических наук. Трудовую деятельность в структурах Министерства финансов, после чего работал в администрации Арабкиррского административного района Еревана, последний год работал советником генерального директора ЗАО "Электрические сети Армении".