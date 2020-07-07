Вторник, 7 Июля 2020 18:26

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян провел 7 июля телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Литцем.

Как передает пресс-служба Армена Саркисяна, президенты Армении и Латвии обменялись информацией о ситуации с эпидемией коронавируса в обоих государствах, а также об опыте стран по его предотвращению и преодолению. Президент РА высоко оценил тот факт, что Латвия является одной из первых стран-членов ЕС, которая ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом.

Говоря о перспективах армяно-латвийского сотрудничества, президенты подчеркнули, что две страны имеют серьезный потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, телекоммуникаций, а также науки, образования и культуры. Президент Левитц подчеркнул заинтересованность латвийской стороны в инициативе президента РА .

Собеседники также обменялись мнениями о возможности создания коридора продовольственной безопасности и возможном участии Латвии в ней.

Президент Армении пригласил президента Латвии посетить Армению в удобное время, которое он с радостью принял.