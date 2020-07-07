АрмИнфо. Дорожная полиция Армении изменяет скоростной режим на дорогах Еревана, установив максимально допустимую скорость в 60 км/ч.
Так, согласно сообщению Дорожной полиции РА, с целью повышения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, на дорогах Еревана, где максимальный предел скорости для транспортных средств установлен на уровне более 60 км / ч, с 18 июля 2020 года будет изменен. В результате вышеуказанных изменений, максимальная скорость езды на всех таких дорогах будет установлена на уровне 60 км / ч.
Согласно сообщению, это касается участков дорог: проспект Исакова, Тбилисское шоссе, ул. Монте Мелконяна, ул. Ачаряна, ул. Давид-Бека, проспект Мясникяна, проспект Сараладжа, Аштаракское шоссе.
Таким образом, в результате вышеуказанных изменений, скорость езды на дорогах столицы будет установлена в 60 км/ч.