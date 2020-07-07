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 Вторник, 7 Июля 2020 16:32
Александр Аванесов

Сурен Папикян и посол ФРГ обсудили программы, реализуемые при содействии Германии

Сурен Папикян и посол ФРГ обсудили программы, реализуемые при содействии Германии

АрмИнфо.  Вопросы, касающиеся модернизации инфраструктур, строительства Капского водохранилища и самотечных водоканалов, а также строительства ЛЭП Армения- Грузия, стали предметом обсуждений, состоявшихся 7 июля между министром территориального управления и инфраструктур РА Суреном Папикяном и послом  Германии в РА Михаэлем Банцхафом.

 

Как передает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур РА,  в ходе встречи  Сурен  Папикян высоко оценил эффективное участие и поддержку Немецкого агентства развития (GIZ) и Банка реконструкции и развития (KFW) в реализации программы реформирования системы местного самоуправления, улучшении качества услуг в укрупненных  общинах и развитии инфраструктур общин. Министр выразил удовлетворение партнерством и конструктивным подходом банка KFW к возобновлению программы модернизации сети сельского водоснабжения и удаления сточных вод.

 

В свою очередь, посол Германии рассказал о создании офисов по обслуживанию граждан в многочисленных общинах, а также о необходимости реализации совместных проектов по улучшению водной и энергетической инфраструктуры. Он подтвердил готовность немецкой стороны помочь правительству Армении в их реализации. По словам посла, тесное сотрудничество между Арменией и правительствами Германии проявляется, особенно, в сферах,  деятельность которых координирует Министерство территориального управления и инфраструктур.

В ходе встречи стороны вопросы, касающиеся модернизации инфраструктур, строительства Капского водохранилища и самотечных водоканалов, а также строительства ЛЭП Армения- Грузия. Данные проекты осуществляются  при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии и банка KFW. Собеседники  были единодушны во мнении  о необходимости  принятия мер для преодоления существующих препятствий из-за  пандемии коронавируса  и обеспечения устойчивого продолжения вышеупомянутых программ.

Ранее АрмИнфо сообщало, что немецкий банк KfW предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на реализацию программы сохранения биоразнообразия и стабильного местного развития.  Грантовые средства предоставлены Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Объем финансовой помощи со стороны Германии беспрецедентен в регионе и является одним из крупнейших в глобальном плане.

 

Кроме того, KfW при софинансировании правительства Армении оказывает содействие к реализации программы по строительству Капского водохранилища и самотечной системы орошения, общий бюджет которой составил 60 млн. евро. На первом этапе планируется, что объем водохранилища составит 25 млн.куб.м, после чего достигнет 60 млн. куб.м. В рамках программы планируется строительство плотины и вспомогательных сооружений водохранилища Капс, переоснащение гидрологических наблюдательных сетей реки Ахурян (от озера Арпи до Ахурянского водохранилища), строительство дополнительных станций и создание централизованной базы данных (система SCADA). В результате успешного осуществления программы предоставится возможность заменить механическую систему орошения на самотечную, с охватом 2280 га земель. Таким образом,  удастся сэкономить 1.3 млн.  кВт/ч электроэнергии.

Планируется также построить 400/500 кВ ЛЭП Иран-Армения-Грузия. В этих целях на границе Грузии предусмотрено построить 2 электрические  подстанции "Айрум" и "Ддмашен". Предварительная стоимость программы строительства ЛЭП Армения-Грузия, согласно данным компании FICHTNER составляет 326,9 млн евро, 10% из которой должны быть частью вклада Грузии. В этих целях в 2014-2015годах были подписаны три кредитных соглашения. В частности, 168 млн евро выделил в виде кредита германский банк KfW, еще 10 млн евро -  предоставит Европейский инвестиционный банк.  Ожидается получение еще 10 млн евро в виде гранта от Европейской комиссии. 

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