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 Вторник, 7 Июля 2020 13:08
Ани Мшецян

ППА: В отношении руководства и членов партии <Процветающая Армения> осуществляется политическое преследование

ППА: В отношении руководства и членов партии <Процветающая Армения> осуществляется политическое преследование

АрмИнфо. Политсовет партии <Процветающая Армения> решительно осуждает попытки властей осуществлять политическое преследование и мстить лидеру и членам ППА. Об этом говорится в заявлении партии поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, также отмечается, что все началось с выступления Гагика Царукяна от 5 июня 2020 года, в котором последний отметил все упущения властей Армении. <В частности, Царукян отметил позорные социально-экономические показатели, положение отраслей экономики, находящихся на грани краха, огромный рост безработицы, фиаско борьбы с эпидемией, непростительная напряженность в отношениях со стратегическим союзником. После этого заявления и требования главы ППА об отставке правительства в отношении партии начались политические гонения>, - отмечается в заявлении.

Представители политсовета ППА подчеркивают, что, не имея политических контраргументов, правительство перешло все моральные красные линии, и сегодня открыто нарушает права человека и права депутата и гражданина на неприкосновенность его частной жизни.

<Армения, являющаяся членом Совета Европы и многочисленных европейских структур, грубым образом препятствует работе депутатов и политических деятелей. Руководство страны пытается заставить ППА замолчать, и в качестве акта возмездия публикует личные записи членов партии, что является грубым нарушением международных конвенций. В истории независимой Армении никогда не было подобных <правил игры> - даже в самых сложных политических отношениях личная жизнь, семья, дети были неприкосновенными темами.

Вместо того, чтобы решать важные социальные проблемы, стоящие перед страной в эти трудные времена, правительство использовало все свои ресурсы и индустрию, на которую тратятся огромные государственные средства, для организации безнравственной политической мести в отношении лидера ППА и депутатов от данной партии. Мы призываем международные и правозащитные организации не оставлять без ответа эту аморальную кампанию, развернутую правительством против депутатов и политиков Армении, поскольку путь, выбранный правительством, является кратчайшим путем к диктатуре>, - подчеркивается в заявлении.

В заключении политсовет партии <Процветающая Армения> призывает все политические и общественные круги, гражданское и сознательное общество осознать, что это не вопрос политических взглядов. Это другой вопрос - вопрос достоинства и неприкосновенности частной жизни человека.

<Выразите свое негодование и давайте все вместе отвергнем отчаянные попытки дискредитировать людей и семьи>, - подчеркивается в заявлении.

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