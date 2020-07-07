Вторник, 7 Июля 2020 13:00

АрмИнфо. ЗАО <Юком> заявил о намерении защищать свои нарушенные права по сделке в отношении слияния ЗАО <ВЕОН Армения> с ООО <Тим>. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в АрмИнфо.

В компании проинформировали, что 26 июня сего года Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения

обратилась в ЗАО <Юком> с просьбой разъяснить позицию компании Ucom в отношении слияния ЗАО <ВЕОН Армения> с ООО <Тим>, планирующей приобрести 100% акций ЗАО <ВЕОН Армения>.

Отметим, что 8 июня сего года ООО <Тим> подало в ГКЗЭК РА заявление с просьбой разрешить осуществление указанной сделки. 1 июля сего года ЗАО <Юком> представило свою позицию по указанной сделке, в частности заявив, что данное слияние подлежит запрету по нескольким причинам.

В частности, согласно позиции компании Ucom, действия, предпринимаемые ООО <Тим> и его руководством, должны быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция (в том числе - недобросовестная конкуренция с использованием нераскрытой, принадлежащей компании Ucom строго конфиденциальной информации). Следовательно, заключение рассматриваемой сделки прямо противоречит статьям 11 и 16 Закона РА <О защите экономической конкуренции>, и слияние подлежит запрету со стороны ГКЗЭК РА.

"Позицией устанавливается и обосновывается, что бывший генеральный директор компании Ucom Айк Есаян, а также бывший заместитель директора и директор по стратегическому развитию компании Александр Есаян (который по сей день является членом совета директоров ЗАО <Юком>) по нашей оценке нарушили фидуциарные обязательства в отношении компании Ucom, а также при ведении переговоров с ЗАО <ВЕОН Армения> и подписании представленного в ГКЗЭК РА меморандума использовали считающуюся собственностью компании Ucom строго конфиденциальную информацию (в том числе - детали сделки с ЗАО <ВЕОН Армения>, что в законодательстве и судебной практике ряда стран получило название доктрины присвоения корпоративных возможностей). Таким образом, мы находим, что именно в результате раскрытия и использования со стороны Есаянов принадлежащей компании Ucom строго конфиденциальной информации, ООО <Тим> удалось в течение месяца провести переговоры и подписать меморандум с целью приобретения акций ЗАО <ВЕОН Армения>, в то время как переговоры по подобным сделкам занимают месяцы, если не дольше. Данные действия, как это обосновано в позиции ЗАО <Юком>, являются недобросовестной конкуренцией и запрещены.

ЗАО <Юком> представило ГКЗЭК РА фактические обстоятельства, подтверждающие вышеупомянутые заявления. Кроме того, в качестве дополнительного аргумента для обоснования причин, приведенных в позиции ЗАО <Юком>, был представлен сравнительно-правовой анализ опыта стран с аналогичными правовыми нормами. Предоставленная информация подчеркивает, что такие проявления не являются уникальными и подлежат осуждению как в РА, так и за рубежом.

ЗАО <Юком> сообщает, что намерено защищать свои нарушенные права как в компетентных органах Армении, так и в соответствующих иностранных инстанциях, и сейчас совместно с командой, предоставляющей юридические услуги, а также с иностранными юристами рассматривает возможную инициацию правовых действий также за рубежом", - подчеркнули в компании.