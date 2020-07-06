Понедельник, 6 Июля 2020 18:54

АрмИнфо. Режим чрезвычайного положения в стране, скорее всего, будет продлен еще раз. Об этом 7 июля в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, безусловно, режим ЧП не может продлеваться бесконечно, власти это понимают, но в сегодняшних условиях, при тех показателях, которые фиксируются в стране, иного выхода нет. При этом он пообещал подойти комплексно к этому вопросу.

В этой контексте он констатировал, что ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает оставаться тяжелой, система здравоохранения работает в перегруженном состоянии, и лишь за выходные было зафиксировано порядка 1000 новых заболевших.

При этом он констатировал, что тяжелая ситуации не только в Армении, а подобная картина складывается во всем мире, откуда идут сообщения о новой волне кризиса.

Пашинян еще раз повторил, что преодолеть пандемию возможно лишь кардинально поменяв индивидуальное поведение граждан и лишь административными методами достичь эффективности невозможно. Напомнив, что в стране уже 491 человек стали жертвами коронавируса, он вновь призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.

Глава правительства также констатировал, что у властей есть тактическая красная черта, которую переступив, придется вернуться к жестким ограничительным мерам. "Как только мы почувствуем, что система здравоохранения не справляется, мы вернемся к ограничениям, и они будут жестче чем прежде, и безусловно, они нанесут урон и нашей экономике, чего бы не хотелось. В этой связи я призываю наших граждан быть более ответственными и соблюдать меры защиты", - сказал Пашинян.

На уточнение, кто понесет ответственность за допущенные в ходе режима ЧП ошибки, премьер констатировал, что этот вопрос один из часто озвучиваемых. Однако, по его убеждению, еще рано искать виновных и делать выводы, поскольку как стало понятно, до конца года вакцины от вируса не будет, и скорее всего показатели у всех государств будут примерно на одинаково уровне.

Пашинян напомнил, что Армения отказалась от локдауна, когда в стране фиксировалось до 100 новых инфицированных, и когда стало ясно, что лишь в апреле в стране закрылось 72 тыс рабочих мест. По его словам, если бы власти не пошли на этот шаг, то безработица бы начала еще больше увеличиваться, больно ударив по достатку граждан.

Вместе с тем он констатировал, что безусловно, есть страны, которые решили довести свои показатели инфицированных до нуля, и лишь потом запустить экономику, однако сейчас они не могут полноценно запустить экономику. В качестве примера он привел Испанию, которая планировала с первого июля полностью возобновить туристический сезон, однако вынуждена была отказаться от этой инициативы.

При этом он добавил, что первый локдаун в Армении позволили в три раза увеличить возможности системы здравоохранения и противостоять пандемии.

Премьер РА также выразил благодарность Обществу Красного креста за инициативу по благотворительной раздаче масок в Ереване.

Напомним, что режим ЧП в стране был введен 16 март и затем трижды был продлен, последний раз 13 июня.