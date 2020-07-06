Понедельник, 6 Июля 2020 18:11

АрмИнфо. Министерство здравоохранения РА отчиталось о мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Согласно сообщению, для лечения больных коронавирусом были а целом перепрофилированы 19 медицинских учреждений, развернуто 2612 койко­мест, из которых 287 - в реанимационных отделениях. Кроме того, в МЦ <Эребуни> ведутся строительные работы по созданию нового реанимационного отделения на 40 коек. В одном из корпусов университетской больницы им. Микаэляна продолжаются работы по созданию дополнительного коечного фонда на 140 мест, 40 из которых - в отделении реанимации. В МЦ <Арабкир> всего за 14 дней был построен модуль для приема юных пациентов с подозрением на коронавирус. Модуль оснащен 8-ю палатами и 16-ю койками.

Были также усилены лабораторные мощности, созданы новые лаборатории для ПШР-тестов в Сюникской, Лорийской, Ширакской областях, в результате чего вместо первоначальных 300 тестов на коронавирус в день сейчас ежедневно проводится до 2 тыс. Кроме того, в лаборатории МЦ <Сурб Григор Лусаворич> проводятся работы по переоснащению с целью проведения в дальнейшем ПЦР-тестов.

Что касается технического переоснащения, то в частности было приобретено и распределено 159 аппаратов ИВЛ, и до конца сентября будет поставлено еще 30 устройств. Было приобретено и распределено около 830 мобильных кислородных аппаратов,172500 единиц защитной одежды, 327 тыс. единиц защитных масок, 440 тыс. медицинских масок, 32 тыс. защитных очков, 102 тыс. единиц халатов. Для областных перепрофилированых больниц были приобретены 4 портативных цифровых рентген-аппаратов; планируется приобрести два универсальных рентген-аппарата. Среди медучреждений были распределены 235 мониторов пациентов и 6 ЭКГ устройств.

С целью более эффективной организации работ ГНКО <Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний> МЗ РА, было приобретено 5 дополнительных машин <Скорой помощи>, а также 6 внедорожников. Кроме того, для нужд системы здравоохранения планируется приобрести 20 машин <Скорой помощи>.

Были приобретены также лекарственные препараты, в то числе препарат <Ремдесевир>, который будет доставлен до 15 июля текущего года. Кроме того, в качестве гуманитарной помощи был получен препарат <Авиган>.

Создана информационная база медицинских работников, на основе которой

было собрано около 4500 заявок, 1600 из которых - по другим

специальностям. Согласно представленным медучреждениями заявкам,

около 600 добровольцев были вовлечены в работу.

По состоянию на 6 июля в Армению из-за рубежа прибыли 46 специалистов, из которых 1 - из Германии, 18 - из Франции, 5 - из России, 11 - из Литвы и еще 11 - из Италии.

В течение карантина (февраль-май) были изолированы в карантинных зонах и взяты под контроль 9225 граждан, из них у 32,8% (3032 человек) был подтвержден коронавирус. По состоянию на 5 июля, самоизолированы в общей сложности 83500 граждан. По данным на 6 июля 9086 бессимптомных пациентов или же с легким течением болезни находятся под контролем медработников первичного звена.

По состоянию на 6 июля в республике проведено 123815 лабораторных исследований. В общей сложности, в Армении было подтверждено 28936 случаев коронавируса, выздоровели 16302 человек, скончался 491 (смертность оценивается в 1.7%). На данный момент фактическое лечение получают 11984 пациентов. По данным на 5 июля состояние 516 пациентов оценивалось как тяжелое, а 128 - как крайне тяжелое.