Понедельник, 6 Июля 2020 17:58

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с делегацией возглавляемой главой Ереванского офиса Международного комитета красного креста (МККК) Клер Мейтро.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, собеседники коснулись текущих вопросов взаимодействия армянского оборонного ведомства с МККК, запланированных мероприятий, возможностей повышения эффективности сотрудничества и предстоящей деятельности.

Стороны коснулись судеб граждан РА Карена Казаряна и Ара Казаряна, которые не по своей воле оказались в неволе в Азербайджане, указав важность координированной деятельности Ереванского и Бакинского офисов МККК по их регулярному посещению и обеспечению обмена письмами с родственниками.

Тоноян и Мейтро затронули вопросы, связанные с выяснением судеб лиц пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта, а также другие задачи, связанные с координацией работы, проводимой Комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Армении и МККК.

В заключение глава армянского оборонного ведомства поблагодарил главу Ереванского офиса МККК за содействие усилиям правительства Республики Армения в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.