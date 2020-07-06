Понедельник, 6 Июля 2020 16:34

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в своем микроблоге в Твиттере сообщил, что в возрасте 105 лет ушел из жизни Нурхан Юсупович.

<6 марта мы посетили 105-летнего Нурхана Юсуповича и лично передали ему паспорт гражданина РА. Г-н Нурхан мечтал получить гражданство Республики Армения. Сегодня мне с грустью сообщили, что он умер. Я выражаю свои соболезнования родным и желаю им терпения. Да благословит Господь светлую душу г-на Нурхана>,- накануне написал премьер-министр.

Нурхан Юсупович родился в 1915 году в Западной Армении. Вначале они с семьей проживали в Стамбуле, затем переехали в Анкару. Отец был торговцем, создавал шляпы, ткани для которых привозил из Италии. Нурхан Жозефович получил образование в местной итальянской школе.

Некоторое время работал в посольстве Италии в Турции. Вскоре переехал в Италию, где и жил. Он был гражданином Италии и переехал в Армению несколько месяцев назад.