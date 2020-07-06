Понедельник, 6 Июля 2020 16:31

АрмИнфо. Последние два года в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта наблюдались достаточно динамичные процессы. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению Арцаха.

В этом контексте армянский министр добавил, что под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при их посредничестве в полном объеме велась работа с азербайджанской стороной по мирному урегулированию, вокруг пакета, по многим вопросам, связанным с наиболее важным и ключевым для армянской стороны задачам, которые вытекают из всеобъемлющей, стабильной системы безопасности и, самое главное, статуса Арцаха.

Параллельно с этим, продолжил Мнацаканян, стоит существенный и принципиальный вопрос, связанный с формированием соответствующей атмосферы, в которой будет протекать мирный процесс, и который касается как снижения рисков эскалации, так и контактов между людьми и подготовки обществ к миру.

"И в конечном итоге, третьим важным, очень существенным направлением является более непосредственное участие избранных властей и народа Арцаха и в мирном процессе. Причем, важно сохранить и укрепить чувство собственности к мирному процессу у Арцаха с той точки зрения, что в конце концов, вопрос касается Нагорного Карабаха, его народа, и урегулирование касается в первую очередь их", - сказал глава МИД РА, добавив, что по всем вышеуказанным трем направлениям велась достаточно активная работа с сопредседателями и азербайджанской стороной.

В этой связи главный дипломат напомнил, что последняя встреча тет-а-тет состоялась в январе текущего года в Женеве, и которая подвела итоги совместной работы в этой области и наметила дальнейшие шаги, которые были в некоторой мере повреждены из- за пандемии коронавируса нового типа. При этом он добавил, что несмотря на пандемию, контакты не прекращались и были проведены две виртуальные встречи в формате видеоконференции с сопредседателями и министром иностранных дел Азербайджана, что было очень важно с точки зрения поддержания контактов. "Мы всегда на связи и работаем над всеми теми вопросами, которых можно коснуться сейчас", - добавил глава МИД Армении.

Говоря о результатах последней видеоконференции, которая прошла на прошлой неделе, Мнацаканян, в частности сказал: "В этот период, мы коснулись одного чувствительного для нас вопроса - он выражается в очень видимом уровне враждебной риторики, которую мы наблюдали в последнее время. Это, естественно, не может повлиять на нашу принципиальную позицию, подходы, но оно имеет негативное воздействие на атмосферу, в рамках которой мы проводим этот мирный процесс. Невозможно представить, что в условиях сеяния, распространения такой вражды возможно практическое и эффективное выполнение важнейшей функции, касающегося мирного процесса", - выразил убеждение министр.

Коснувшись последних милитаристских заявлений министра обороны АР, в том числе и по части того, что Азербайджан готов к силовому решению карабахского вопроса, глава МИД Армении заметил, что это проявление риторики, и этот вопрос озвучивался армянской стороной.

"Армянские стороны, Арцах белее чем, решительны защищать свою безопасность, право на жизнь, свою свободу. Армения была и остается единственным гарантом безопасности и свободы Арцаха. И Армения, и Арцаха обладают достаточным потенциалом для обороны и защиты, и язык угроз жестко отвергнут армянскими сторонами. Для нас ключевым остается одно - сохранение и соблюдение соглашения о прекращении огня и соблюдение перемирия от 1994 года продолжают оставаться одним из важнейших требований в этом процессе. Это заинтересованность для всех сторон. Еще раз повторюсь, мы более чем готовы обороняться и защищать, но перемирие необходимое условие для эффективного продвижения вперед в мирном процессе", - сказал Мнацаканян, добавив, что формула "одной рукой стрелять, другой вести переговоры" не эффективна и она отвергается армянской стороной.