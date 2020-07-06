Понедельник, 6 Июля 2020 11:05

АрмИнфо.. Экс-министр культуры Армении Армен Амирян обратился в прокуратуру в связи с продолжающимся скандалом с режиссером Ованнесом Галстяном. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Амирян в частности проинформировал, что режиссер продолжает озвучивать в его адрес необоснованные, как он отметил, обвинения. <Как вы знаете, решением суда Ованнесу Галстяну было запрещено распространять необоснованные и ложные сведения обо мне, однако он постоянно нарушает это требование суда, в связи с чем сегодня обращаемся в прокуратуру для привлечения Галстяна к уголовной ответственности в установленном законом порядке>, - заявил экс-министр.

Ранее Следственный комитет объявил о заведении уголовного дела по фактам хищений в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий. Согласно СК, в 2017 году, под предлогом оплаты расходов на участие делегации Армении в Каннском кинофестивале, занимавший тогда должность министра культуры РА Армен Амирян потребовал и получил от Ованнеса Галстяна 6.8 млн. драмов. Данная сумма изначально предусматривалась для съемок фильма <Локоны моей бабушки>, и в итоге данный проект оказался на грани провала.

По версии Амиряна, Галстян представил ему в 2017 году программу участия Армении в Каннском кинофестивале, однако расходы превышали предусмотренную бюджетом Минкультуры сумму, в связи с чем режиссер пообещал добавить недостающие средства за счет привлечения спонсорской поддержки.

Напомним, что Армен Амирян занимал должность министра культуры Армении с сентября 2016 года по май 2018-го. Ованнес Галстян получил международное признание за картину <Сплетенные параллели>, которая была удостоена ряда наград на кинофестивалях разных стран мира. Кроме того, он подписал с INSOMNIA World Sales (Франция) первый за историю Армении международный дистрибьюционный договор.