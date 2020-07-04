Суббота, 4 Июля 2020 11:28

АрмИнфо. По данным на 11:00 4 июля, в Армении выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 451 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 27900 случаев коронавируса, выздоровели 15935 человек, скончались 477. За последние сутки болезнь унесла жизни 8-и человек в возрасте от 59-и до 86-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 157.

На данный момент фактическое лечение получает 11331 пациент. В общей сложности, в республике было проведено 120245 тестов на коронавирус.