Пятница, 3 Июля 2020 18:19

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Артур Давтян принял руководителя ереванского офиса СЕ Наталью Вутову, которая завершает свою миссию в Армении.

Генеральный прокурор высоко оценил роль Совета Европы и его поддержку в процессе институционального развития демократии и защиты прав человека в Армении, реализации судебных реформ, отметив вклад ереванского офиса СЕ в содействии и продвижении соответствующих программ.

Выразив благодарность за тесные и конструктивные рабочие отношения, сформированные на взаимном доверии между Европарламентом и Генеральной прокуратурой Армении, Вутова выразила уверенность, что намеченные и находящиеся в процессе программы успешно продолжатся, способствуя развитию уголовного правосудия в Армении, укреплению верховенства закона, модернизации и повышению эффективности всесторонней и системной борьбы с коррупцией и преступностью.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся расширения интеграции Армении в европейскую среду защиты прав человека. Состоялся также обмен мнениями о законодательных реформах судебно-правовой сферы, о процедурах борьбы с коррупцией. Были затронуты также функции прокуратуры, предусмотренные законом о конфискации имущества незаконного происхождения.