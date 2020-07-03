Пятница, 3 Июля 2020 18:03

АрмИнфо. Глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян обратился к членам Конгресса США в связи с вопросом предоставления внешней помощи в 2021 году (FY2021 Foreign Aid Bills). Об этом Марукян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат, в частности, отметил: "Подчеркивая важность непрерывности работ по разминированию, проводимых в Арцахе посредством организации < HALO Trust >в течение этих лет, я особо отметил важность этих работ с точки зрения спасения жизней мирных жителей в зоне конфликта.

Эти работы гарантируют спасения тысяч жизней в Арцахе. В частности, начиная с 2000 годам в Арцахе, было разминировано около 500 заминированных территорий. Эти работы также имеют большое значение с точки зрения установления мира в регионе.

Армяно-американская дружба доказала свою силу в вопросах защиты прав человека и демократии, а также в гарантировании обеспечения мира и безопасности.

Как говорил Вильям Фулбрайт, самым большим достоинством законодателя является не то, что он мог бы сделать, а то, что последний предотвратил",- заключил Марукян. Отметим, что в марте 2020 года 75 конгрессменов от 23 штатов США направили письмо подкомитету по внешним операциям Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США с предложением предоставить Армении $100 млн. на поддержку экономики, обеспечение безопасности и установление верховенства закона. Еще $1,5 млн. конгрессмены предлагают направить в качестве содействия Арцаху: на разминирование территорий и реабилитацию пострадавших от мин. Конгрессмены также призвали подкомитет прекратить содействие Азербайджану как стране подвергающей Армению и Арцах агрессии.