Пятница, 3 Июля 2020 17:08

АрмИнфо. Министр здравоохранения РА Арсен Торосян принял посла Литвы в Армении Ингу Станите-Толочкиене, вице-посла Ниду Далмантайте, руководителя делегации из Литвы Мариуса Чиурлиониса и нескольких членов делегации, поблагодарив их за содействие в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Врачи работали в отделениях реанимации медицинского центра <Сурб Аствацамайр> и Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, а команда экспертов - в Министерстве здравоохранения, Национальном институте здравоохранения, Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний и клинической инфекционной больнице <Норк>.

Посол выразила надежду, что оказанная Литвой Армении поддержка будет иметь положительное воздействие не только в борьбе с коронавирусом, но и после нее. Со своей стороны Мариус Чиурлионис представил свои наблюдения, выводы и предложения по нынешней ситуации. Коснувшись его предложений, Торосян отметил, что вопрос расширения лабораторных мощностей является одним из приоритетов министерства, и работы в этом направлении уже стартовали.

В конце встречи со стороны Министерства здравоохранения в знак признательности членам делегации были вручены почетные грамоты и сувениры.