Пятница, 3 Июля 2020 15:44

АрмИнфо. Глава Минздрава РА Арсен Торосян разъяснил причины исчезновения из морга трупа скончавшейся от коронавируса пожилой женщины.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в одном из столичных моргов пропало тело 82-летней жительницы Гюмри. Пожилая женщина проходила лечение от коронавируса в Ереване, однако после кончины ее труп был утерян. Близкие погибшей обратились за содействием к депутату от <Процветающей Армении> Наире Зограбян, которая и подняла проблему. Тело было найдено только после двух дней поисков. Как оказалось, женщину вместо другого покойного похоронили в общине Нор Ачин Котайкской области.

Как рассказал Торосян 3 июля журналистам, ошибка произошла при опознании умершей со стороны родственников другой скончавшейся женщины. По его словам, они уже принесли свои извинения за этот инцидент.