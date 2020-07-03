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 Пятница, 3 Июля 2020 15:08
Давид Степанян

Оппозиционный политик: Внутренние проблемы Армении - продолжение внешней политики

Оппозиционный политик: Внутренние проблемы Армении - продолжение внешней политики

АрмИнфо.  Внутренние дела, проблемы Армении, как и многих стран подобных нашей, являются продолжением их внешней политики. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

"В данном конкретном случае речь идет о третьем за последние 100 лет этапе ослабления России - на сей раз путинской. Идет процесс обрушения системы управления, причем, довольно быстрый. Понятно, что Москва посредством спецслужб и действующей в Армении внутренней сети пытается защитить свои позиции. В армянских политических партиях, спецслужбах, других структурах годами взращивались люди, которые очень пригодятся России сегодня. И игнорируя этот факт, понять то, что происходит в Армении сегодня невозможно", - подчеркнул он.

По оценкам политика, Россия сегодня сдает позиции не только в Армении, но и по всему миру. Иными словами, с РФ сегодня происходит то, что 30 лет назад происходило с СССР. В этом свете, он отметил существенные экономические проблемы России, обусловленные очередным резким падением цен на энергоносители. При этом, как и поздний Советский Союз, Россия втянута в войны в далеких странах, на этот раз в Сирии и Ливии. Помимо этого, Москва пытается вести и развязывать и гибридные войны - в Украине, других постсоветских странах, включая Армению.

В этом свете, меморандумы некоторых армянских партий с "Единой Россией", а также заявления их лидеров Хзмалян считает лишь вершиной айсберга. Гораздо большей проблемой, на его взгляд, является иллюзия, согласно которой в Армении есть много политических партий. В реальности, по оценкам политика, национальных, демократических партий в стране всего 3-4. Остальные всего лишь представляют интересы российских спецслужб.

2 июня лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выразил обеспокоенность "искусственным обострением антироссийских настроений в Армении", обвинив в этом антиармянские, антигосударственные силы, стремящиеся разорвать дружественные связи между двумя народами. "Как председатель самой крупной в стране оппозиционной политической силы, как гражданин я сделаю все для пресечения провокаций, направленных на формирование в нашей стране антироссийских настроений", - заявил Царукян.

"Давайте называть вещи своими именами. Бывшие у власти в прошлом президенты в реальности являлись резидентами и занимались ничем иным как торговлей суверенитетом. Получая взамен возможность удержаться у этой самой власти. Это краткая формула того, что имело место до 2018 года. И, к великому сожалению, пришедшим им на смену властям сломить эти печальные реалии не удалось. Процесс идет, но я оцениваю его как несколько запоздавший. Последние три десятилетия Армения топчется на месте, обслуживая интересы России, в то время как соседние страны развивают политические и экономические отношения с цивилизованным миром", - подытожил Хзмалян. 

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