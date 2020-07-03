Пятница, 3 Июля 2020 14:25

АрмИнфо. Представитель Национального Собрания Армении в Конституционном Суде (КС) представил ходатайство КС с просьбой отсрочить обсуждение назначенного на 7 июля 2020 г. дела. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, представитель попросил предоставить Национальному Собранию армянские переводы консультативных заключений ЕСПЧ и Венецианской комиссии, а также достаточный срок для ознакомления с этими заключениями.

Отметим, что 7 июня Конституционный суд должен возобновить слушания по делу второго президента Роберта Кочаряна. Речь идет о соответствии статьи 300.1 УК РА Конституции Армении.