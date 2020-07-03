Пятница, 3 Июля 2020 12:54

АрмИнфо. В условиях пандемии коронавируса, Беларусь не только не отменила или сократила рейсы в Армению, но и нарастила их частоту. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил посол Беларуси в Армении Игорь Назарук.

По его словам, белорусская авиакомпания "Белавия" нарастила частоту рейсов по маршруту Минск-Ереван-Минск от 2 до 5 в неделю. Посол добавил, что таким образом, многие граждане Армении смогли вернуться домой из тех стран, откуда были отменены рейсы, транзитом через Минск. "Рейсы осуществляются на боингах 737-800. Самолеты летают практически под завязку, свободных мест не бывает - можно сказать, что это некая спасительная палочка для граждан, желающих вернуться на родину. Я горд тем, что Беларусь подставила плечо поддержки своим армянским братьям в эти непростые времена", - отметил белорусский дипломат.

В этом контексте Назарук назвал символичным открытие 13 марта текущего года на берегу озера Севан армяно-белорусского леса дружбы. В лесу было высажено 10 тыс саженцев сосны и голубой ели, безвозмездно переданных Армении со стороны Беларуси.

В заключение Назарук проинформировал, что 20 июля завершает свою дипломатическую миссию в Армении и вместе с супругой отбывает в Минск.

Заметим также, что Беларусь сегодня отмечает День независомости