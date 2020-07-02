Четверг, 2 Июля 2020 18:35

АрмИнфо. На средства Евразийского фонда стабилизации и развития в Ванадзоре будет построено инфекционное отделение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян.

<Строительство инфекционного отделения на 30 плюс 15 койко-мест будет осуществляться на средства Евразийского фонда стабилизации и развития, с которым в настоящее время ведутся переговоры о деталях программы>, - проинформировал министр.

Евразийский фонд стабилизации и развития - региональный финансовый механизм объемом $8,513 млрд, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств - участников Фонда.

Добавим, что ранее Торосян сообщал о том, что в ближайшее время, при содействии Всемирного банка, начнется строительство Мартунинского медцентра. Планируется также объявить тендер на строительство медицинского центра в области Вайоц Дзор. При этом обе больницы будут соответствовать всем международным стандартам.