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 Четверг, 2 Июля 2020 18:09
Давид Степанян

Геворк Горгисян: Мы вынуждены напомнить "бывшим", что они не святые

Геворк Горгисян: Мы вынуждены напомнить "бывшим", что они не святые

АрмИнфо. Мы, так или иначе, намерены обратиться в Конституционный суд с целью оспорить действия блока "Мой шаг" в отношении членов и председателя КС. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции <Просвещенная Армения> Геворк Горгисян.

 

Национальное собрание приняло проект поправок к Конституции Армении, предусматривающий изменения в регулирующий срок полномочий председателя и членов КС статье 213. А также отстранение судей, назначенных до вступления в силу седьмой главы Конституции, с истекшими полномочиями. Проект предусматривает также прекращение полномочий председателя и назначение нового председателя КС. Таким образом, Грайр Товмасян, чей 12-летний срок полномочий на посту главы КС не истек, продолжит работу лишь в качестве судьи КС. 26 июня принятые парламентом поправки к Конституции вступили в силу. В течение двух месяцев должны быть избраны трое новых судей КС.

 

"В то же время, я оцениваю звучащие в наш адрес обвинения в том, что наши действия уже запоздали, как несправедливые. Конституционный суд обладает всеми возможностями восстановить статус-кво даже в случае своего пополнения новыми членами. И да, мы не считаем, что назначенные судьи будут политизированными", - отметил он.

По словам Горгисяна, "Просвещенная Армения" по мере своих возможностей будет препятствовать осуществлению правящей силой беззаконий в КС. Однако, делать это будет самостоятельно, руководствуясь исключительно собственными решениями, а не критикой различных внепарламентских сил в свой адрес.

 

Горгисян подчеркнул, что критика "Просвещенной Армении" в адрес действующей власти отнюдь не означает ее готовности поддержать "бывших", в каком бы то ни было вопросе. Особенно в вопросе их возвращения во власть. "Эти люди представляются девственниками, что вынуждает нас напоминать им,  что они далеко не святые, напоминать о совершенных грехах. Именно осознание этой реалии привело к атаке "бывших" на нас", - отметил парламентарий.

 

По оценкам Горгисяна, созданные недавно политические силы в свою очередь встали на путь Никола Пашиняна. А именно принялись чернить всех направо и налево по принципу кто не с нами тот против нас. Эти силы в свою очередь надеялись на помощь "Просвещенной Армении" в борьбе против Пашиняна и возвращению "бывших".

 

"Однако, мы прекрасно видим и понимаем, что все эти люди идут в политику не по идейным соображениям, а исключительно с целью обслуживания конкретных групповых интересов. Они сами это демонстрируют собственными шагами. Пашинян же является виновником лексикона внепарламентских сил. Они отвечают премьеру его же собственными словами, а в последнее время стали использовать неприемлемый и недостойный политика словарный запас и в нашем отношении", - подытожил Горгисян. 

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