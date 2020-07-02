Четверг, 2 Июля 2020 16:57

АрмИнфо. На мой взгляд, было бы правильно, если бы отказ президента подписывать законопроект "О Конституционном суде" сопровождался должным объяснением причин. Это помогло бы избежать самых различных предположений и спекуляций. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян.

30 июня президент Армении Армен Саркисян уведомил спикера НС Арарата Мирзояна о своем отказе подписывать поправки в законе "О Конституционном суде". При этом, причин отказа президент не сообщил.

<На мой взгляд, последние процессы в очередной раз вывели на первый план серьезные проблемы действующей Конституции с четким разделением ветвей власти. И в ситуации с президентом мало внимания обращается на одно достаточно важное обстоятельство. Если существующая модель управления страной наделяет политическое большинство правом менять Конституцию подписью двух третей депутатов, то возникает вопрос - в чем заключается ответственность президента>, - заметил Сафарян.

Согласно главе ОС, в данном конкретном случае совершенно не важно, что премьер- министром является Никол Пашинян, президентом Армен Саркисян, а партией власти блок <Мой шаг>. Важен принцип по которому формируется управление государством и разделение ветвей власти. Таким образом, по его оценкам, своими решениями <Мой шаг> за рамки конституционных регулировок не преступил. Сколько бы его в этом не обвиняла <оппозиция>. В свою очередь президент передал собственные полномочия блоку <Мой шаг>, отказавшись разделять ответственность.

В качестве еще одной сопутствующей проблемы Сафарян выделил нехватку времени. По его оценкам, действующая власть проявила торопливость в вопросе разрешения ситуации вокруг КС. Причина - вступление товмасяновского КС в антиконституционный, незаконный по своей сути, преследующий сугубо политические цели, поспешный процесс.

"Именно этим было обусловлено поспешное принятие парламентом поправок к Конституции. Власти было необходимо отправить в отставку председателя и членов КС с целью пресечь беззакония в их исполнении. Речь идет о назначенном на 8 июля заседания КС по рассмотрению заявления Роберта Кочаряна и Суда первой инстанции", - подытожил Сафарян.

Национальное собрание приняло во втором и окончательном чтении проект поправок к Конституции Армении. Проект фракции "Мой шаг" предусматривает изменения в регулирующей срок полномочий председателя и членов КС статье 213. А также отстранение судей, назначенных до вступления в силу седьмой главы Конституции, с истекшими полномочиями. Проект предусматривает также прекращение полномочий председателя и назначение нового председателя КС.

Таким образом, Грайр Товмасян, чей 12-летний срок полномочий на посту главы КС не истек, продолжит работу лишь в качестве судьи КС. 26 июня принятые парламентом поправки к Конституции вступили в силу, 26 июня, оставив за бортом судей КС Альвину Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна. В течение двух месяцев должны быть избраны трое новых судей КС.