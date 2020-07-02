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 Четверг, 2 Июля 2020 16:57
Давид Степанян

Глава ОС: Передав собственные полномочия блоку <Мой шаг>, президент отказался от ответственности

Глава ОС: Передав собственные полномочия блоку <Мой шаг>, президент отказался от ответственности

АрмИнфо. На мой взгляд, было бы правильно, если бы отказ президента подписывать законопроект "О Конституционном суде" сопровождался должным объяснением причин. Это помогло бы избежать самых различных предположений и спекуляций. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян.

 

30 июня президент Армении Армен Саркисян уведомил спикера НС Арарата Мирзояна о своем отказе подписывать поправки в законе "О Конституционном суде". При этом, причин отказа президент не сообщил.

<На мой взгляд, последние процессы в очередной раз вывели на первый план серьезные проблемы действующей Конституции с четким разделением ветвей власти. И в ситуации с президентом мало внимания обращается на одно достаточно важное обстоятельство. Если существующая модель управления страной наделяет политическое большинство правом менять Конституцию подписью двух третей депутатов, то возникает вопрос - в чем заключается ответственность президента>, - заметил Сафарян.

 

Согласно главе ОС, в данном конкретном случае совершенно не важно, что премьер- министром является Никол Пашинян, президентом Армен Саркисян, а партией власти блок <Мой шаг>. Важен принцип по которому формируется управление государством и разделение ветвей власти. Таким образом, по его оценкам, своими решениями <Мой шаг> за рамки конституционных регулировок не преступил. Сколько бы его в этом не обвиняла <оппозиция>. В свою очередь президент передал собственные полномочия блоку <Мой шаг>, отказавшись разделять ответственность.

В качестве еще одной сопутствующей проблемы Сафарян выделил нехватку времени. По его оценкам, действующая власть проявила торопливость в вопросе разрешения ситуации вокруг КС. Причина - вступление товмасяновского КС в антиконституционный, незаконный по своей сути, преследующий сугубо политические цели, поспешный процесс.

"Именно этим было обусловлено поспешное принятие парламентом поправок к Конституции. Власти было необходимо отправить в отставку председателя и членов КС с целью пресечь беззакония в их исполнении. Речь идет о назначенном на 8 июля заседания КС по рассмотрению заявления Роберта Кочаряна и Суда первой инстанции", - подытожил Сафарян.

 

Национальное собрание приняло во втором и окончательном чтении проект поправок к Конституции Армении. Проект фракции "Мой шаг" предусматривает изменения в регулирующей срок полномочий председателя и членов КС статье 213. А также отстранение судей, назначенных до вступления в силу седьмой главы Конституции, с истекшими полномочиями. Проект предусматривает также прекращение полномочий председателя и назначение нового председателя КС.

 

Таким образом, Грайр Товмасян, чей 12-летний срок полномочий на посту главы КС не истек, продолжит работу лишь в качестве судьи КС. 26 июня принятые парламентом поправки к Конституции вступили в силу, 26 июня, оставив за бортом судей КС Альвину Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна. В течение двух месяцев должны быть избраны трое новых судей КС.

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