Четверг, 2 Июля 2020 16:53

АрмИнфо. Глава партии <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что его фракция и фракция <Процветающая Армения> обратились к спикеру Национального Собрания Арарату Мирзояну с заявлением о намерении создать следственную комиссию по коронавирусу.

По словам депутата, комиссия займется расследованием эффективности мер, предпринятых правительством и комендатурой Армении по купированию распространения эпидемии коронавируса, борьбы с вирусом, смягчения или ликвидации эпидемии. А также правомерностью и эффективностью шагов руководства страны по ограничению прав человека во время чрезвычайного положения.

Марукян подчеркнул, что следственную комиссию возглавит депутат от фракции <Просвещенная Армения> Аркадий Хачатрян.