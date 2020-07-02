Четверг, 2 Июля 2020 14:18

АрмИнфо. Заседание Апелляционного суда по делу олигарха, главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна отложено. Об этом 2 июля заявил адвокат последнего Ерем Саркисян. По словам адвоката, следующее заседание состоится 7 июля в 11:00. По словам защиты, обвинительная сторона не была знакома с их жалобой.

Адвокат также представил содержание протеста защиты Царукяна. <Ходатайство представлено в парламенте, значительно отличается от ходатайства об аресте Гагика Царукяна. Все это носит политический характер, мы пояснили, на чем основаны наши выводы. Наши аргументы должны быть рассмотрены. И хотя суд первой инстанции подчеркнул, что на данном этапе наши аргументы не подлежат рассмотрению, у нас на сей счет другая точка зрения>,- подчеркнул Саркисян.

Отметим, что прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об отклонении ходатайства об аресте Гагика Царукяна.

В свою очередь адвокаты представили несколько жалоб, одна из которых касается обоснованного подозрения. Команда защиты считает, что суду не представлены никакие доказательства того, что Царукян связан с этим уголовным делом. Вторая жалоба касается законности производства. По словам защиты делом Царукяна должна была заниматься ССС, а не СНБ.

Отметим, что Гагик Царукян заразился коронавирусом и не может участвовать в заседаниях суда.

Напомним, что в доме главы ППА Ганика Царукяна с утра 14 июня проводились обыски, после чего он был вызван в СНБ на допрос. В тот же день СНБ сообщила о трех уголовных делах, в которых фигурирует имя политика и бизнесмена, считающимся самым богатым человеком в стране.

Так, согласно следствию, руководство и остальные члены партии <Процветающая Армения> в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток в 2017 году, причем это делалось под предлогом благотворительности.

По другому делу компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино, в результате чего государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов.

Еще одно уголовное дело касается компании, связанной с Царукяном, которая незаконно присвоила земельные участки, и государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов). Сам политик считает, что в отношении него осуществляется уголовное преследование.