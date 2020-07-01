Среда, 1 Июля 2020 15:13

АрмИнфо. Новоизбранный председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Робертом Спано предложил омбудсмену Армении Арману Татояну инициировать совместную программу, которая будет нацелена на развитие международного опыта сотрудничества омбудсменов Европы и ЕСПЧ.

<В качестве основного докладчика в ходе данных мероприятий ЕСПЧ предложил кандидатуру омбудсмена Армении. Мы также достигли договоренности о том, что это может быть сделано либо в Комитете министров Совета Европы, либо в каком-либо аналогичном формате>,- сообщил Татоян на своей странице в соцсети Facebook.

Он накануне провел эффективные консультации с главой ЕСПЧ, который отметил важность выступлений омбудсмена Армении в качестве третьей стороны в ЕСПЧ. <Также председатель ЕСПЧ затронул важность представления Генеральному директорату по правам человека и верховенству права Совета Европы наших независимых оценок, связанных с выполнением судебных вердиктов Арменией>, - отметил омбкдсмен.

Омбудсмен сообщил, что Спано высоко оценил также и значение докладов омбудсмена Армении для ЕСПЧ.