Среда, 1 Июля 2020 14:57

АрмИнфо. Экс-глава Службы национальной безопасности Армении, лидер партии <Родина> Артур Ванецян заразился коронавирусом. Эту информацию СМИ подтвердил сам Ванецян.

Тест на коронавирус экс-руководитель СНБ сдал накануне, и уже сегодня получил положительный результат. Между тем тревожных симптомов у Ванецяна нет, и он находится дома на самоизоляции.

Накануне стало известно, что COVID-19 заразился лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян. Кроме того, коронавирус был диагностирован у некоторых депутатов. Ранее вирусом переболел премьер- министр Армении Никол Пашинян.

В общей сложности, в Армении было выявлено 26 065 случаев коронавируса, выздоровели 14 563, скончались 453. Фактическое лечение получают 10 900 человек.