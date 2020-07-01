Среда, 1 Июля 2020 13:46

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян похвалил своих подчиненных за политическую нейтральность и стойкость перед всяческими попытками вывести их из равновесия.

В своем поздравительном обращении к работникам структуры в связи с 102-летием основания органов прокуратуры, Давтян выразил сожаление, что из-за пандемии не может провести торжественную церемонию празднования и отметил, что сотрудники прокуратуры продолжают в этих условиях осуществлять борьбу с преступностью.

Давтян поблагодарил сотрудников за последовательность в вопросе создания правового государства, главной особенностью которого является верховенство закона, за честное выполнение профессиональных и служебных обязанностей в условиях огромной рабочей нагрузки и ответственности, за терпение и за жертвы, которые члены их семей несут вместе с ними. <В новом десятилетии прокуратура должна в полной мере сыграть роль уникального <мозгового центра> для модернизации уголовной политики. Мы уже заложили основу для этого, и должны взять на себя инициативу по внесению поправок в законодательные акты и петиции, составленные на основе международного права>,- подчеркнул он.

Давтян отметил, что сотрудники прокуратуры также должны работать в направлении повышения уровня общественного доверия к структуре. По словам Генпрокурора, следует соблюдать баланс между общественными и частными интересами. <Одним из наших главных приоритетов является обеспечение единства, предсказуемости и определенности в области уголовного правосудия>, в частности отметил он.

<Мы гордимся тем, что взяли на себя ответственность за возврат к международным обязательствам и букве закона, которые были украдены у государства в течение многих лет. Не должно быть никаких сомнений в том, что в процессе восстановления социальной справедливости прокуратура будет беспристрастной и решительной. Мы находимся в центре необратимого процесса ликвидации коррупционных преступных схем в различных областях>, - заявил Генпрокурор.

Он также заявил, что ни один человек, или политический деятель не должен иметь возможности в корыстных целях использовать государственные ресурсы и не должен осуществлять попыток воздействия на государственные органы власти. По словам генпрокурора, в новой Армении следует последовательно бороться со всякими проявлениями криминальной субкультуры.

<В войне, объявленной против этого зла, мы победим, используя в качестве оружия свой профессионализм, совесть, справедливость, мораль и доверие нашего народа. Я желаю вам личных и практических успехов и достижений>, - говорится в поздравительном послании Давтяна.