Среда, 1 Июля 2020 12:09

АрмИнфо. Институт молекулярной биологии Национальной Академии Наук Армении ожидает решения Министерства здравоохранения республики по организации производства тестов на COVID-19. Об этом 1 июля на пресс- конференции в Ереване заявил директор института Арсен Аракелян.

По его словам, институт на первом этапе сможет производить 2 тысячи тестов с возможностью увеличения этих объемов. Всего институт способен производить до 100-120 тыс тестов в год. В настоящее время складировано порядка 6 тыс тестов, которые в случае положительного ответа со стороны Министерства здравоохранения будут вынесены на рынок по цене в $2,5 за один тест. При этом, как заметил Арсен Торосян, точность армянских образцов тестов составляет 98% по сравнению с зарубежными аналогами. В своей деятельности институт сотрудничает с рядом европейских и китайских университетов. Что касается возможностей для экспорта, то, как подчеркнул Арсен Аракелян, сейчас подобная возможность не рассматривается, поскольку она связана с длительным процессом сертификации продукции. Директор отметил также, что институт в сотрудничестве с Ереванским институтом физики разработал и произвел первые образцы масок, которые отличаются дополнительными защитными свойствами. Также идет работа над разработкой лекарственных препаратов. Однако в данном вопросе имеются две проблемы - недостаток финансовых ресурсов и материально-технических средств. Проблем с человеческими ресурсами у института нет, отметил Арсен Аракелян.

Напомним, что в конце мая Арсен Аракелян сообщал, что Институт молекулярной биологии НАН Армении готов ежедневно производить по 1-2 тыс. тестов на COVID-19. "Мы получили все необходимые материалы для подготовки 100 тыс. тестов, сейчас проводятся испытания. Тесты очень чувствительны и вирус может быть обнаружен даже при сравнительно низком титре (концентрации) вируса", - отмечал Аракелян, добавив, что после испытательного периода планируется ежедневно производить около 1-2 тыс. тестов. Директор Института подчеркивал, что работа ведется совместно с Министерством здравоохранения и Национальным центром контроля и профилактики заболеваний. "Мы берем сделанные ими тесты, и повторяем их, чтобы сравнить точность наших тестов. В течение этой недели или в начале следующей, тесты уже будут переданы Министерству для тестирования", - сказал он. В настоящее время из приобретенных реагентов уже производятся образцы, испытания которых будут проведены в несколько этапов. Выпуск тестов на месте позволит сэкономить средства, выделяемые государством на их приобретение за рубежом. Взятые у человека образцы проверяют на наличие коронавируса в диагностических лабораториях. Процедура основана на так называемой полимеразной цепной реакции (PCR), часто применяемой в таких областях, как криминалистика или генетика.

Отметим, что з истекшие сутки в Армении зафиксировано 523 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 515 человек. За указанный период коронавирус унес жизни 10 человек - 6 мужчин и 4 женщин в возрасте от 62 до 76 лет. Всего с начала пандемии подтверждено 26065 случаев заболеваемости, фактическое лечение получают 10900 человек, выздоровели 14563 пациента. При этом, общее количество смертей составило 453 случая.