АрмИнфо. За истекшие сутки в Армении зафиксировано 523 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 515 человек. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр.
Согласно источнику, за указанный период коронавирус унес жизни 10 человек - 6 мужчин и 4 женщин в возрасте от 62 до 76 лет. Также отмечено 2 случая, в результате которых пациенты, подхватив инфекцию, скончались по другим причинам. Таких эпизодов насчитывается 149. Всего с начала пандемии подтверждено 26065 случаев заболеваемости, фактическое лечение получают 10900 человек, выздоровели 14563 пациента. При этом, общее количество смертей составило 453 случая.