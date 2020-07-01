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 Среда, 1 Июля 2020 11:41
Марианна Мкртчян

Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от шагов, которые могут подорвать мирный процесс

Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от шагов, которые могут подорвать мирный процесс

АрмИнфо. Важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта подчеркнули сопредседатели Минской группы ОБСЕ  - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в заявлении, распространенном по итогам видеоконференции глав МИД Армении и Азербайджана, Зограба Мнацаканян и Эльмара Мамедъярова.

В поступившем в АрмИнфо сообщении ОБСЕ отмечается, что совместной видеоконференции предшествовали отдельные переговоры посредников с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

В сообщении отмечается, что главы МИД РА и АР провели совместную конференцию для обсуждения ситуации в области общественного здравоохранения в регионе, текущей динамики нагорно-карабахского конфликта и дальнейших шагов в мирном процессе. В видеоконференции принимал участие  и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ  (PRCIO) Анджей Каспршик.

Согласно источники, посредники положительно оценили относительную стабильность на местах и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации.

Вместе с тем, ссылаясь на свое заявление от 9 марта 2019 года, сопредседатели с обеспокоенностью отметили, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на изменение ситуации на местах ощутимыми способами, могут подорвать процесс урегулирования.

 

"Сопредседатели подчеркнули, что военного решения конфликта не существует. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели также подчеркнули настоятельную необходимость возобновления мониторинга под руководством PRCIO, как только позволят условия. Сопредседатели и министры иностранных дел договорились провести еще одну совместную видеоконференцию в июле и  как можно раньше организовать очную встречу", - говорится в сообщении посредников. 

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