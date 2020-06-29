Понедельник, 29 Июня 2020 22:13

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также с Личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили круг вопросов, связанных с атмосферой вокруг переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В ходе беседы была достигнута договоренность, при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, провести 30 июня видеоконференцию между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.