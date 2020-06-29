Понедельник, 29 Июня 2020 17:44

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) начинает выдачу льготных кредитов для малого бизнеса в рамках 3-й программы Правительства РА по нейтрализации экономических последствий COVID-19, проводимой совместно с Министерством Экономики РА и Фондом “Центр поддержки инвестиций”. 3-я программа Правительства РА нацелена на смягчение риска текущей ликвидности хозяйствующих субъектов малого бизнеса РА, возникшего вследствие пандемии коронавируса.

3-я программа Правительства РА предусматривает возможность оформить кредит для малого бизнеса по льготной ставке 0% в первые 2 года, в оставшийся период – 12% (годовая эффективная процентная ставка - 1.37%). Данной программой могут воспользоваться предприниматели с годовым оборотом от 24 до 500 млн. драмов РА. По условиям программы, максимальная сумма кредита составляет до 50 млн. драмов РА, но не более, чем 10% от годового оборота компании. Также программа позволяет оформить льготный период по выплате основной суммы кредита на 6 месяцев. Годовой оплаты за обслуживание льготного кредита не предусмотрено.

Заемные средства могут быть направлены на выплату заработной платы и других приравненных к ней платежей сотрудникам максимум за три месяца (но не более 300 000 драм для каждого сотрудника ежемесячно), оплату налогов, пошлин и обязательных платежей в государственный и общинный бюджет максимум за три месяца, закупок и ввоза сырья, с условием, что сырьё должно использоваться в Армении на производственные цели этого же хозяйствующего субъекта, расходов на электроэнергию, воду, газ, связь и телекоммуникацию максимум за три месяца, арендных платежей.

Для того, чтобы подать заявку на предоставление льготного кредита, клиенту необходимо обратиться в Фонд “Центр поддержки инвестиций” по ссылке-http://smednc.am/.

Более подробная информация о 3-ей программе РА представлена на официальном сайте Правительства РА https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140968.

Общую информацию о кредитах Банка для бизнеса можно получить, посетив официальный сайт Банка https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#!, или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.