Понедельник, 29 Июня 2020 16:52

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность правительствам Литвы и Италии за отправку гуманитарной миссии медработников в РА, и реализуемой благодаря командной работе и инициативе Team Europe.

"Мы также благодарны нашей диаспоре, а также международным партнерам из Франции и России за содействие нам в борьбе с пандемией коронавируса и отправке медперсонала", - написал Пашинян в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что в субботу в Ереван прибыла группа врачей из Италии в составе 11 человек для содействия армянским коллегам в борьбе с пандемией. Кроме того, в Армении с 23 июня находится медперсонал из Литвы (11 человек), и 24 июня прибыла вторая группа французской миссии также состоящей из 11 человек. Более того, на прошлой неделе в Ереван прибыли 50 врачей и специалистов из России.