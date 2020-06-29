Понедельник, 29 Июня 2020 16:39

АрмИнфо. Для лиц, проживающих в сельской местности, будет установлено пособие для ребенка в возрасте до двух лет. Об этом на пресс-конференции 29 июня сообщил замминистра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян.

Как было отмечено, пособие будет предоставляться вне зависимости от того, работают ли родители, или нет. По словам Саияна, мера направлена на улучшение демографической ситуации в стране. По предварительным подсчетам, программой смогут воспользоваться порядка 7 тыс. бенефициаров. Обязательно требование - это чтобы родители и ребенок состояли на учете в сельских населенных пунктах.

Программа по выплате пособий данной категории граждан вступит в силу с 1 июля текущего года, при этом размер пособия составит 26.5 тыс. драмов. Кроме того, с этого же дня увеличится также ныне действующий размер пособия по уходу за ребенком, составив 26.5 тыс. драмов. Таким образом, родители, проживающие в сельской местности, смогут претендовать на получение обоих пособий одновременно. К концу года на выплату детских пособий предусмотрено выделить 450 млн. драмов.

Саиян отметил, что с 1 июля увеличатся также единовременные выплаты за рождение первого и второго ребенка - с нынешних 50 тыс. драмов и 150 тыс. драмов до 300 тыс. драмов. Кроме того, с этого же дня стартует программа денежного содействия семьям с детьми, которые намерены приобрести жилье в областях. Финансовая помощь семьям с двумя несовершеннолетними детьми составит 5% от стоимости квартиры, но не более одного миллиона драмов. Вторая программа направлена на страхование предоплаты при покупке жилья, а третья - на частичное погашение основной суммы ипотечного кредита при рождении после 1 июля ребенка. <В частности, в областных населенных пунктах, если это будет первый или второй ребенок, то господдержка составит 10% от ипотечного кредита, а в Ереване - 5%. Если же в семье рождается третий и следующий ребенок, то размер выплат в областных населенных пунктах составит 50%, в Ереване - 25%>, - сообщил замминистра. По его словам, в ближайшее время будут претворены в жизнь и другие программы содействия, в том числе в виде строительства жилья в регионах.