Понедельник, 29 Июня 2020 11:12

АрмИнфо.У министра юстиции Армении Рустама Бадасяна коронавирус не диагностирован. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства Лусине Мартиросян, комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию.

Как отметила Мартиросян, СМИ опубликовали несоответствующий действительности материал, даже не попытавшись уточнить эту информацию.

Добавим, что в июне коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян. COVID-19 был диагностирован также у ряда депутатов армянского парламента.

Добавим, что общее число случаев коронавируса в Армении достигло 25127, 13297 пациентов вылечились, 433 скончались.