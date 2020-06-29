Понедельник, 29 Июня 2020 10:41

АрмИнфо. Французский эколог и политический деятель армянского происхождения Жанна Барсегян избрана мэром Страсбурга.

Согласно результатам голосования, Барсегян заручилось поддержкой 42.5% избирателей.

39-летняя Барсегян возглавляет список французской партии <Экология - партия зеленых>.

Напомним, что 5 октября 2019 года гражданское собрание выбрало Барсегян главой списка блока "Страсбургский эколог и гражданин" на выборах в городской муниципалитет в марте 2020 года.

Жанна Барсегян родилась в Парижском регионе, но в 2002 году переехала в Страсбург, где проживает до сих пор. Там она изучила франко-германское право, став юристом экологом. В качестве эко-активиста Барсегян участвовала во многих проектах по защите окружающей среды. Одним из них стал проект <Живой Рейн>, цель которого оживление экосистемы Рейна.