Суббота, 27 Июня 2020 13:24

АрмИнфо. Горис занимает уникальное место среди общин Армении и стремится стать одним из важнейших культурных центров Армении. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян, накануне посетивший город.

По его словам, которые цитирует пресс-служба Министерства, при поддержке Всемирного банка в настоящее время идет работа по

капитальному ремонту исторического центра старого Гориса. Благодаря этой программе, помимо обеспечения уникальной среды,

решается и ряд других проблем, в частности, строится система водоснабжения и канализации, тщательно очищается русло реки Вараракн.

Программа "Старый Горис" предусматривает реконструкцию и облицовку улиц и тротуаров в центральной части города, ремонт крыш, балконов

и фасадов 38 зданий, построенных в 1918-1920г. Проект реализуется Комитетом по туризму при поддержке Всемирного банка.

Отметим, что проект реализуется в рамках программы "Развитие местной экономики и инфраструктур", финансируемой Всемирным банком. Общая стоимость программы составляет $68.7 млн. Она предусматривает благоустройство городских и сельских общин, историко-культурных местностей, создание центров туристического обслуживания, дорог туристических маршрутов, обеспечение доступности, техническое содействие. Программа призвана сыграть особое значение в вопросе наращивания регионального туристического потенциала.