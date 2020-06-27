АрмИнфо. Горис занимает уникальное место среди общин Армении и стремится стать одним из важнейших культурных центров Армении. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян, накануне посетивший город.
По его словам, которые цитирует пресс-служба Министерства, при поддержке Всемирного банка в настоящее время идет работа по
капитальному ремонту исторического центра старого Гориса. Благодаря этой программе, помимо обеспечения уникальной среды,
решается и ряд других проблем, в частности, строится система водоснабжения и канализации, тщательно очищается русло реки Вараракн.
Программа "Старый Горис" предусматривает реконструкцию и облицовку улиц и тротуаров в центральной части города, ремонт крыш, балконов
и фасадов 38 зданий, построенных в 1918-1920г. Проект реализуется Комитетом по туризму при поддержке Всемирного банка.
Отметим, что проект реализуется в рамках программы "Развитие местной экономики и инфраструктур", финансируемой Всемирным банком. Общая стоимость программы составляет $68.7 млн. Она предусматривает благоустройство городских и сельских общин, историко-культурных местностей, создание центров туристического обслуживания, дорог туристических маршрутов, обеспечение доступности, техническое содействие. Программа призвана сыграть особое значение в вопросе наращивания регионального туристического потенциала.