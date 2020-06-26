Пятница, 26 Июня 2020 20:55

АрмИнфо. Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио направил ответное письмо экс-председателю Конституционного суда РА Грайру Товмасяну.

Как сообщает пресс-служба КС, в письме в частности говорится: <Я внимательно следил за развитиями, касающимися конституционных изменений в Армении. Я сожалею, что они не соответствуют четким рекомендациям Венецианской комиссии. Я могу только призвать уважать Конституцию. Это является основополагающим требованием принципа верховенства права>.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС Феликса Тохяна, Гранта Назаряна и Альвины Гюлумян, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян.