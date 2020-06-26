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 Пятница, 26 Июня 2020 19:13
Карина Манукян

Президент: Я поддерживаю реализацию конституционных реформ

Президент: Я поддерживаю реализацию конституционных реформ

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторин, посла Франции Джонатана Лакота, посла Германии Михаэля Йоханнеса Банцхафа, посла Италии Винченцо Дель Монако и посла Литвы Ингу Станите-Толочкиене. Во встрече принял также участие заместитель министра иностранных дел РА Авет Адонц.

Президент, в частности, коснулся ситуации, сложившейся вследствие коронавируса, затронув ряд вызовов, в том числе по части экономических трудностей и проблем продовольственной безопасности. Помимо этого, была также поднята тема последних событий в стране и конституционных реформ.

Говоря о конституционных реформах, Саркисян отметил: <Конституция должна быть сбалансированной, основанной на механизмах сдерживания и противовесов. Я поддерживаю реализацию конституционных реформ>.

Пользуясь случаем, президент республики выразил благодарность международным партнерам за содействие Армении в трудные времена Отметив, что сейчас для всех - сложный период, и он не скоро закончится, он подчеркнул важность взаимопомощи, совместной работы и усилий. <Если мы не будем работать вместе, то ограничим наши успехи. Спасибо за нашу дружбу>, - сказал он.

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