Пятница, 26 Июня 2020 17:53

АрмИнфо. Казахстан расширяет перечень стран, с которыми возобновляются регулярные международные авиарейсы. Об этом сообщил главный санитарный врач на транспорте МЗ РК Садвакас Байгабулов на брифинге в СЦК.

"Расширен перечень стран первой и второй категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы", - сказал Садвакас Байгабулов.

Так, по его словам, к странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия.

"Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд. В группу стран второй категории включены также Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Для пассажиров из стран второй категории имеются следующие ограничения: при наличии справки на КВИ - без ограничений, если справки нет, то им вручается специалистами карантинной службы уведомление о необходимости прохождения ПЦР-тестов в течение 48 часов или же 14-дневного домашнего карантина по прибытии", - пояснил Садвакас Байгабулов, передает МИА <Казинформ>. Спикер уточнил, что справка действительна в течение 5 суток.