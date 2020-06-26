АрмИнфо. Генпрокуратура Армении получила решение Апелляционного суда об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна под залог.
Согласно ведомству, на данный момент ведутся работы в направлении обжалования судебного постановления.
Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. Напомним, что 18 июня Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения Кочаряна, заменив арест на залог в 2 млрд. драмов. Спустя короткое время после вынесения судебного решения экс-президент из МЦ <Измирлян>, где он проходил послеопераионное лечение, был доставлен домой.